Gli Amici del Basket San Salvo presentano le attività di mini basket. Da oggi, ogni martedì e giovedì presso la palestra comunale di via Verdi a San Salvo, coach Saverio Celenza e coach Linda Ialacci alleneranno i bambini e i ragazzi secondo questo programma: Dalle ore 16 alle 17 i nati del 2002-03-04, dalle ore 17 alle 18 i nati del 2005-06-07, dalle ore 18 alle 19 i nati del 1999-2000-2001 e dalle ore 19 alle 20 i nati dal 1994 al 1997. Per informazioni sulle iscrizioni scrivere a sandraamicidelbasket@gmail.com



Intanto prosegue senza sosta la preparazione della prima squadra in vista dell'inizio del campionato di serie D. I giocatori di Linda Ialacci sono pronti e carichi per questa stagione che li vedrà sicuri protagonisti e dove cercheranno di vincere tutte le partite, per non perdere la piacevole abitudine della scorsa stagione. La squadra già molto forte, con la presenza di giocatori come Saverio Celenza, capitan Sergio Desiati, Michele Di Rosso, è stata rinforzata con il forte Pivot Toth e con giovani under di buon livello come Marco Mancini da San Vito. Proprio contro San Vito, in trasferta, ci sarà la prima amichevole della stagione venerdì 28 settembre.



Le partite in casa degli Amici del Basket si svolgeranno il sabato alle 18.30 nella palestra del Commerciale in Via Alcide de Gasperi a San Salvo. Potete seguire gli Amici del Basket collegandovi al sito www.amicidelbasket.it