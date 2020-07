Mancano tre settimane all'esordio della Vasto Basket nel campionato di serie C nazionale. Domenica 14 ottobre al PalaBcc arriverà il Taranto, formazione accreditata dagli addetti ai lavori come la favorita per la vittoria finale. Coach Di Salvatore e il suo staff stanno proseguendo nella preparazione, alternando dure sedute di allenamento con amichevoli, buone per trovare il ritmo partita. Senza un "lungo" dai centimetri importanti la formazione vastese punterà tutto sulla qualità, a cominciare da Dipierro e Di Lembo, fino ad arrivare a Biagio Sergio, ottimo tiratore a dispetto delle caratteristiche "classiche" del suo ruolo da pivot.

In queste settimane prosegue la campagna abbonamenti, con lo slogan "La tua passione in prima fila". L'entusiasmo che si è creato attorno al basket durante la scorsa stagione, ed in particolare durante la serie vincente dei play-off, è un patrimonio che la società del presidente Spadaccini intende conservare, per la definitiva consacrazione di questo sport nel panorama cittadino.

Le tessere, valide per le 13 partite casalinghe, sono in vendita presso il Bar-Pub Terzo Tempo, al palazzetto, con un costo di 40 euro. I ragazzi al di sotto dei 18 anni entreranno gratis, mentre le famiglie degli atleti tesserati potranno acquistare la tessera a 25 euro.

Partito il conto alla rovescia per l'inizio del campionato, capitan Ierbs e compagni continueranno a lavorare instensamente, per farsi trovare pronti al pronti-via. Coach Di Salvatore ha tutta l'intenzione di conservare la sua personale imbattibilità interna. Non sarà semplice, ma l'entusiamo in casa biancorossa è tanto, con la consapevolezza di poter disputare una grande stagione.