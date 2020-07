Andava in giro con un'ascia. Con l'accusa di possesso ingisutificato di oggetti atti ad offendere, i carabinieri della Stazione di San Salvo hanno denunciato ieri G.B., 27 anni, rumeno disoccupato residente in città. Racconta i fatti il capitano Giancarlo Vitiello, comandante della Compagnia di Vasto: "Nonostante fosse ubriaco, si accorgeva dell’arrivo dei carabinieri, impegnati in servizi preventivi opportunamente intensificati, e lasciava cadere un’ascia che brandiva con l’evidente intenzione di voler compiere atti illeciti, ma senza dirigerla verso qualcuno. Un’altra ascia veniva rinvenuta occultata a poca distanza dal bar dove si è verificato l’evento. Il giovane è stato denunciato e le asce sequestrate".