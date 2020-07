Ci sono storie che seppur di breve durata temporale, rappresentano un patrimonio per una comunità. Vasto alla ribalta di Campanile sera è il volumetto scritto da Pasquale Spadaccini, conosciuto da tutti come Lino, che racconta 15 giorni del 1959 che hanno lasciato una traccia significativa nella vita dei vastesi. Con la partecipazione a Campanile Sera, il programma condotto da Mike Bongiorno, Enzo Tortora e Renato Tagliani, in onda sull'unica rete televisiva esistente, la città si vide proiettata alla ribalta nazionale.

Lino Spadaccini, con grande perizia nella ricostruzione storica, fa tornare in vita quei giorni, le emozioni vissute dai protagonisti del gioco e di tutta la città che si vide coinvolta in quello che era il nascente mondo televisivo. La sua ricerca storica era già stata pubblicata sul blog Noi Vastesi. Ora si è arricchita di particolari fino a diventare un piccolo libro. Un racconto intenso e significativo, in cui emergono i tratti caratteristici dei vastesi stessi.

Le pagine scorrono veloci, facendo immedesimare il lettore con un tuffo di più di 50 anni nella Vasto che fu. Il racconto di Spadaccini si chiude con le interviste ai due vastesi, all'epoca giovanissimi, che andarono negli studi televisivi di Milano per partecipare a Campanile Sera: Erminio Cardarella, scomparso qualche settimana fa, e Michele Pietrocola.

Il libro, disponibile presso l'edicola Di Lanciano e presso lo stesso autore, è edito da "Il Torcoliere" e reca la prefazione di Giuseppe Catania, all'epoca cronista per "Il Tempo".