"La politica vastese ha bisogno di persone chiare, che facciano scelte precise, non abbiamo bisogno di chi a L'Aquila è di un partito e a Vasto di un altro". Riccardo Alinovi polemizza con Massimo Desiati. Il portavoce locale dell'associazione Codici punta il dito contro l'ex assessore regionale, che nel 2011 si è candidato sindaco alla guida della mini coalizione composta da Progetto per Vasto e Unione italiana.

"Che fine ha fatto Progetto per Vasto, è servito solo per far prendere un po' di voti a Desiati e rimetterlo in pista per le prossime regionali con Forza sud, o era un progetto civico vero e come tale doveva restare in vita?", chiede Alinovi, che poi si rivolge ad Andrea Bischia, consigliere comunale di PpV: "E' l'esempio classico di chi si ricicla in diversi partiti per rimanere a galla. Lo ricordavo consigliere comunale della Democrazia cristiana, prima ancora del Partito popolare, poi dell'Udc con Prospero, della Margherita, poi con il gruppo Il Sale che faceva capo a Lucio Ritucci ed ancora a Progetto per Vasto e non ricordo bene se aveva aderito anche al Pd. Di certo oggi non sappiamo se anche lui è passato a Grande Sud, seguendo le orme del suo capogruppo, oppure no. E se è rimasto di Progetto per Vasto non capisco come questo gruppo continui ad esistere, dal momento che il suo leader ha scelto un partito, liberandosi dal movimentismo civico per poter gareggiare alme prossime regionali. Siamo seri - dice il portavoce di Codici - facciamo scelte chiare, precise. Se un consiglieri si sposta in base alla coalizione che vince non rende un buon servizio a se stesso e alla città. Bischia deve solo chiarirci se ha condiviso il passaggio del suo capo a Grande Sud e se, seguendolo, fonderanno in Consiglio comunale il gruppo politico del partito che fa riferimento a Micciché".