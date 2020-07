Alleanze? Con nessun partito, nemmeno con l'Italia dei valori, che è fatta di professionisti della politica. E non è vero che Grillo ci impone quello che dobbiamo dire e fare. Anzi, non sempre Grillo dice cose che condividiamo. Lo afferma Marco Gallo, che nel 2011 è stato candidato sindaco di Vasto per il Movimento 5 Stelle.

Gallo, dalla festa nazionale dell'Idv, che si è svolta a Vasto, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha detto chiaramente di essere favorevole a un'alleanza col Movimento 5 Stelle. Come rispondete?

Noi le alleanze non le facciamo.

Perché?

In questi giorni della festa nazionale dell’Idv, ho avuto modo di parlare con i militanti del partito di Di Pietro. Siamo due mondi differenti.

In cosa siete diversi voi e loro?

Certo, stando ai numeri dei sondaggi, insieme governeremmo il Paese. Ma ci sono troppe differenze. Ad esempio, loro sono professionisti della politica e non hanno il limite dei due mandati nelle cariche elettive, come quelle di parlamentare e consigliere regionale. I nostri eletti ogni 6 mesi rassegnano le dimissioni e, in un’assemblea pubblica, rendono conto del loro operato. E’ l’assemblea a decidere se rinnovare o no il mandato. Noi siamo per l’abolizione delle Province e, per questo, non ci candidiamo alle elezioni provinciali, mentre loro dicono di volerle abolire, ma poi si presentano alle elezioni. E poi noi nel Movimento 5 Stelle non abbiamo gli Scilipoti. Loro sbagliano a identificarci con Beppe Grillo. Sono convinti che noi ripetiamo tutto quello che dice Grillo. Non è così.

Viste le polemiche delle ultime settimane, sembrerebbe il contrario.

Non abbiamo un padre padrone. Grillo può dire cose che per noi non sono condivisibili. E le ha dette.

Cosa non condivide di Grillo?

Ad esempio, non sono d’accordo quando dice che dobbiamo uscire dall’euro. Non mi piacciono certi toni che utilizza, ma lui è un comico ed è normale che si esprima così.

Favia, consigliere regionale dell'Emilia Romagna, dice che nel Movimento 5 Stelle non c'è democrazia. Tutto verrebbe deciso da Grillo e Casaleggio.

Da un punto di vista umano sto con Favia. Era alterato perché un suo amico stretto era stato sbattuto fuori dal Movimento. Però sbaglia ad andare in tv a dirlo ai giornalisti.

C'è democrazia nel Movimento 5 Stelle?

Sì, è un movimento democratico. A noi né Grillo, né Casaleggio non hanno mai detto cosa dobbiamo fare. Ho anche conosciuto Casaleggio. E’ un intellettuale e un esperto di comunicazione. Ma non ci ha mai imposto nulla.