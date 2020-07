Sabato è San Michele. Mancano 5 giorni ai festeggiamenti in onore del patrono di Vasto, ma non c'è nemmeno l'ombra di un cartellone delle manifestazioni. Le uniche notizie che filtrano dal municipio ormai da giorni sono quelle delle difficoltà nell'organizzare le festività che chiuderanno un calendario estivo, quello del 2012, segnato dall'austerity.

Casse municipali semivuote. Pochi soldi, quelli necessari alle luminarie, agli allestimenti e ai fuochi d'artificio. Lo spettacolo clou rischia di saltare. Il concerto non c'era stato nemmeno lo scorso anno, quando l'amministrazione aveva puntato sulla comicità. Ma sull'edizione 2012 rimane un grosso punto interrogativo. Lo scorso anno c'erano gli stessi problemi. A cose fatte, il Comune giustificò il tutto dicendo che i risparmi sarebbero stati destinati al sociale. Se questa è la linea, sarebbe meglio dirlo subito. E non quando la festa è in corso o è già finita.