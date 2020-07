Si allontana il ritorno al lavoro per 115 operai della ex Golden Lady di Gissi. Slitta l'apertura della seconda fabbrica, della società New Trade, che produrra abiti ricondizionati nell'area produttiva in cui sorgeva l'azienda di calze e indumenti intimi.

L'altra società, la Silda Invest, che produce scarpe, si appresta ad assumere a tempo indeterminato gli altri 240 lavoratori, che nelle scorse settimane hanno svolto il previsto periodo di formazione on the job.

Per l'industria tessile, invece, i tempi si allungano. Il rientro in fabbrica delle prime 50 persone era inizialmente previsto a luglio, poi silttato a settembre e ora a data da destinarsi. Il problema è la burocrazia. La documentazione autorizzativa regionale non è ancora pronta.

L'accordo firmato a maggio prevede questo programma: 50 operai ricominceranno subito, altri 25 a gennaio e tutti gli altri a luglio 2013. Ora, però, il calendario è destinato a cambiare.