La Podistica San Salvo è stata protagonista nel duplice impegno nell’arco di una settimana in Molise. Domenica 16 in occasione della 7° edizione del CorrIsernia la formazione capitanata dal presidente Michele Colamarino è giunta al 4° posto nella speciale classifica per gruppi. Stesso risultato Domenica 23 nella 29° edizione della Tappino-Altilia, classica mezza maratona del centro-sud, con arrivo tra le rovine romane della città antica di Altilia nei pressi di Sepino. In entrambe le manifestazioni, vinte da atleti di colore, ormai leader indiscussi nelle manifestazioni internazionali, gli atleti sansalvesi si sono distinti per caparbietà ed abnegazione riportando a casa un duplice risultato di grande rispetto.

Molti gli esordi nella faticosa mezza maratona di Sepino e molte donne all’arrivo: strepitosa la prova di Maria Brindisi, che oltre a primeggiare nella sua categoria ha anche abbassato il suo personale sulla distanza,mentre Nubia Stella, Mariani Yulia, Daniela Carissimo e Cervone Maria Stefania si sono distinte nelle rispettive categorie. Tra i maschi bella la prova di Domenico Troiano, mentre con i suoi 73 anni Nicola Manes è salito sul podio di categoria. Anche il Presidente Michele Colamarino è stato di parola chiudendo la sua fatica abbondantemente sotto il limite delle 2 ore.