Dopo tre giorni resta un quesito:

Si chiude con un tripudio di applausi e bandiere il settimo Incontro nazionale dell'Idv, ma le domande e i nodi politici rimangono sul prato dei giardini d'Avalos. Ieri nel comizio di chiusura della kermesse, Antonio Di Pietro ancora una volta ha chiesto al leader del Pd Bersani di "non nascondersi dietro un dito" e di riunire la coalizione di centrosinistra. Ovvero la ormai mitica foto che ritrae DI Pietro-Bersani-Vendola, che ha reso celebre Vasto molto piu del suo brodetto, ma che il leader del PD ha riposto nel'album dei ricordi. Infatti alle prossime elezioni politiche di primavera i democratici saranno alleati solo con Sel, senza Di Pietro, a causa dell'opposizione di Idv al governo Monti e degli attriti con il capo dello stato sulla questione delle intercettazioni della procura di Palermo sulla vicenda della trattativa stato-mafia, tra l'altro tematica discussa sabato, con l'intervento tra gli altri di un applauditissimo Antonio Ingroia.

Non sono mancati in questi giorni i riferimenti a Beppe Grillo, ieri il sindaco di Napoli De Magistris auspicava ad un alleanza con il M5S uniti da molte battaglie comuni, come quella sul no ai termovalorizzatori, anche Di Pietro ha citato i grillini affermando che ci vogliono numeri e progetto e non solo la protesta per governare il paese. Ma il guru Casaleggio ha dichiarato piu volte che il movimento non stringe alleanze. Quindi alternativa di governo, è proprio questo il punto, l'Idv nata sull'onda dell'antiberlusconismo rischia di perdere la sua identità progettuale ora che si chiude dopo 18 anni questa fase politica, marcata stretta dal M5S (pescano nello stesso bacino elettorale) rischia di rimanere isolata a sinistra con Ferrero e Diliberto.

A questo punto ci chiediamo, il PD che per il prossimo governo vuole ripartire dall'agenda Monti, come fa a presentarsi agli elettori con chi promuove referendum contro una parte della legge Fornero o con chi vuole rovesciare l'agenda Monti, come ha urlato Vendola proprio a Vasto? Ma allora perchè Tonino no?



William Ottaviano

Twitter.com/italoitaliano