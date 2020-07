Arrivano in città le giostre per le feste patronali di San Michele e puntuali come ogni anno si ripropongono i problemi. Per anni le attrazioni per grandi e piccini sono state ospitate da piazza della Repubblica, davanti la Chiesa di San Giovanni Bosco. Poi, proprio per risolvere la situazione di caos che si creava in quella zona, alle giostre è stato assegnato lo spazio di viale Paul Harris, tra piscina comunale e bocciodromo-palazzetto. Anche lì, però, i problemi non sono mai mancati, perchè è necessario chiudere la strada che collega la circonvallazione Histoniense con via dei Conti Ricci, creando non pochi disagi visto che a poche decine di metri ci sono il terminal bus e ben 6 istituti scolastici, con una grande affluenza di automezzi negli orari di entrata e uscita.

Da un paio di giorni, in vista delle feste 2012, sono arrivate le giostre, pronte a posizionarsi nella solita area. Qualche problema deve esserci stato. Forse sono arrivate più attrazioni di quelle previste, forse si pensava di trovare un'altra sistemazione. Fatto sta che questa mattina sono state non poche le difficoltà in via dei Conti Ricci, perchè alcune giostre sono state posizionate di fatto in mezzo alla strada, provocando un inevitabile restringimento della carreggiata. A malapena passano due auto contemporaneamente. Quando si trovano ad incrociarsi due autobus ecco che scatta il panico.

Automobilisti imbestialiti e autisti dei mezzi costretti a manovre millimetriche per evitare danni. Se la situazione resterà questa si annuncia una settimana di caos. Una cittadina, mentre cercava di prendere una direzione alternativa ha commentato. "Non ho nulla contro le giostre. Ma chi ha pemesso che si sistemassero così?" Passano gli anni ma questo sembra uno di quei problemi a cui non si riesce a trovare soluzione. A questo punto, considerato che ormai la situazione è questa, servirebbe mettere in atto una modifica alla viabilità per evitare ulteriori problemi.