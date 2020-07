Massimo Mascioletti è stato di parola. L'ex tecnico della nazionale italiana di rugby lo scorso gennaio era stato ospite del Vasto Rugby per un convegno sui valori dello sport. In quella circostanza aveva promesso di tornare al più presto per una giornata in campo con i ragazzi vastesi. Ed ecco che la proposta si è concretizzata. Infatti Mascioletti dirigerà l'allenamento del Vasto Rugby di mercoledì 26 settembre, presso il campo sportivo di San Salvo Marina.

Con lui altri due tecnici di primo livello nel panorama rugbistico italiano: Massimo Di Marco e Massimo Alfonsetti, reduci dall'esperienza con L'Aquila rubgy. "I tre allenatori- spiega una nota della società biancorossa- si sono offerti di mettere a disposizione le loro competenze rugbistiche in un allenamento che si preannuncia speciale. Il presidente e direttore tecnico del Vasto Rugby Massimiliano D'Onofrio ha accettato con entusiasmo la proposta arrivata dall'Aquila e ha chiamato a raccolta i propri ragazzi per quello che si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli Arciglioni".

L'allenamento inizierà alle 18, sul campo che ospiterà le gare interne del Vasto Rugby anche per la stagione 2012/2013, al via il 7 di ottobre. Oltre ai componenti della prima squadra ci saranno anche tutti i ragazzi del settore giovanile, che ha preso il via in questa stagione e che sta crescendo costantemente, facendo ben sperare per il futuro della palla ovale nel territorio.