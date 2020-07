La Galleria d’Arte Arcadia, con sede a Vasto in Piazza Rossetti 33, ospiterà a partire da Mercoledì 26 Settembre sino a Martedì 9 Ottobre, nove opere d’arte del famoso artista, disegnatore e pittore Esposyto da Genova (1913/1970). L’inaugurazione della mostra è prevista per le ore 17:30 di Mercoledì 26 Settembre sino alle ore 20:30 e lo stesso orario è valido per i visitatori per i giorni successivi. L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare. La mostra è organizzata dal noto gallerista vastese residente a Milano Lucio Ricciardi.