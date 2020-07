Brutta partita quella vista oggi pomeriggio all'Aragona dove, per la quarta giornata del campionato di Eccellenza abruzzzese, si sono affrontate Vasto Marina e Guardiagrele. La gara si è chiusa in pareggio con il punteggio di 1-1. Poche le emozioni e molte le prostese, soprattutto da parte dei padroni di casa, nei confronti dell'arbitro Falsca di Pescara e dei suoi assistenti.

La cronaca. Gli ospiti appena entrati in campo si riversano nella metà campo avversaria e cercano di passare subito in vantaggio, al 8' una punizione di Antignani viene bloccata da Cianci, poi al 9' al 12' e al 15' ci prova Fonseca con tre tiri innocui. Il Guardiagrele si riporta in avanti al 29' con Antignani che ha l'occasione buona davanti a Cianci, ma l'estremo difensore del Vasto Marina compie una prodezza e neutralizza l'azione avversaria. Al 32' su cross del solito Fonseca Nuzzaci colpisce di testa, ma non impensierisce Rullo.

Nel secondo tempo la partita è ancora più noiosa e fino al momento del gol dei padroni di casa c'è da segnalare solo l'espulsione dell'allenatore Lemme, mandato fuori al 17' per proteste, dopo l'ennesimo fuorigioco inesistente sbandierato dal guardalinee. Al 34' c'è finalmente l'atteso sussulto che fa vibrare la partita: dalla destra Zara la mette in mezzo e Nuzzaci firma il vantaggio. Un minuto dopo l'autore del gol ha l'occasione per raddoppiare, ma tira fuori, mentre al 37' Benedetti dalla distanza colpisce la parte superiore dell'incrocio dei pali. Nei primi secondi del primo dei tre minuti di recupero arriva il pareggio del Guardiagrele, l'azione è confusa, c'è un batti e ribatti in area dopo una punizione, Cianci resta a terra per una sospetta carica e Nicodemo, entrato al 32' della ripresa, ne approfitta. Mercoledì c'è il turno infrasettimanale e il Vasto Marina sarà impegnato a Casalincontrada.

Tabellino

Vasto Marina-Guardiagrele 1-1 (pt 0-0)

Marcatori: 34' st Nuzzaci, 46' Nicodemo

Vasto Marina: Cianci, Benedetti, D'Alessandro (1' st Pili), Ciurlia, Menna, Catenaro, Nuzzaci, Fasciani (26' st Galiè), Mucci, Fonseca, Luciano (32' st Zara). A disposizione: Gaudino, Ercolano, Stivaletta. Allenatore: Lemme.

Guardiagrele: Rullo, Marrone, Carideo, Beltramone, D'Amelia, Galasso, Galassi (29' st Garcia), Torsellini, Antignani, Lopez (40' st Ferrari), D'Aguanno (32' st Nicodemo). A disposizione: Di Fazio, Gremi, Colasante, Santarelli. Allenatore: Simonetti.

Arbitro: Falasca di Pescara, assistenti: Di Giacinto e Conoscitore di Teramo

Ammoniti: D'Alessandro, Ciurlia (V), Catenaro (V), D'Aguanno (G)

Espulso Lemme al 17' st per proteste

Spettatori: circa 100

Risultati quarta giornata del campionato di Eccellenza. Alba Adriatica-Città di Giulianova 1-2, Altinrocca-Torrese 2-1, Capistrello-Montorio 88 0-1, Francavilla-San Salvo 1-1, Miglianico-Civitella Roveto 1-2, Rosetana-Santegidiese 0-1, Sporting Ortona-Pineto 2-2, Sulmona-Casalincontrada 2-0, Vasto Marina-Guardiagrele 1-1

Classifica. Civitella Roveto 12, Pineto 10, Miglianico 9, Santegidiese, Montorio 88, Città di Giulianova, Altinrocca 7, Sulmona 5, Capistrello, Casalincontrada, Vasto Marina, San Salvo, Torrese, Sporting Ortona 4, Francavilla, Guardiagrele, Alba Adriatica 3, Rosetana 1.



Prossimo turno, mercoledì 26 settembre. Casalincontrada-Vasto Marina, Città di Giulianova-Francavilla, Civitella Roveto-Altinrocca, Guardiagrele-Alba Adriatica, Montorio 88-Miglianico, Pineto-Sulmona, San Salvo-Capistrello, Santegidiese-Sporting Ortona, Torrese-Rosetana.