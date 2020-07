Il giornalista più impertinente:

E' sicuramente uno dei giornalisti più "impertinenti" dell'attuale scena italiana. Luca Telese, volto noto in tv per il suo programma "In Onda", su La7, da poco, pochissimo tempo, ha fondato, insieme ad una nutrita squadra, un giornale indipendente, che ha chiamato semplicemente Pubblico (clicca qui). Una scelta coraggiosa, che si sta rivelando vincente, con una rapida diffusione nelle edicole e nella sua versione online. Lo abbiamo incontrato al termine dal dibattito da lui moderato durante l'incontro nazionale dell'Idv.

Per fondare un giornale in questo periodo storico cosa ci vuole di più: consapevolezza nei propri mezzi, coraggio o pazzia?

Ci vuole un fisico bestiale, non dormo forse da 80 ore! Però in realtà ci vuole sia coraggio che consapevolezza dei propri mezzi che azzardo. Perché se non avessimo avuto una enorme competenza non avremmo potuto fare quello che nessuno ha fatto, fare un giornale dal nulla in due mesi, tirarlo in 120mila copie, mandarlo in tutte le edicole e venderne 50mila, come accadde per i referendum sui beni pubblici, senza pubblicità, senza spot, solo col tam-tam e con la suola delle scarpe. Pubblico è nato con un obiettivo ancora più ambizioso, che è quello di raccontare le storie che non sono raccontate, quello di cambiare l'agenda, mettere i temi del lavoro e del coraggio al centro della nostra narrazione.

Avete girato e continuate a girare l'Italia. In questo vostro lavoro di ricerca che rapporto con i mezzi d'informazione che sono sul territorio, come può essere il nostro ZonaLocale.it?

Voi siete il microsistema primario, la linfa che alimenta l'albero. Se non arrivassero decine di input da voi noi non potremmo tirare fuori quelle storie e renderle narrazioni nazionali. Quindi noi guardiamo a voi come una sorta di miniera in cui trovare le pepite che poi possono diventare metallo pregiato.

Si parla, a volte anche senza consapevolezza, di giornalismo libero. Da chi o da cosa bisogna essere "liberi"?

Bisogna essere liberi innanzitutto dall'autocensura, dal cono d'ombra degli interessi del tuo editore che spesso ti opprime e quindi tu dici "questo non lo scrivo perché poi finisco nei guai". Bisogna essere liberi intellettualmente e bisogna essere liberi dai condizionamenti diretti. Noi abbiamo fatto una società che non ha nessun padrone, nessun palazzinaro alle spalle. E' rischioso però nessuno ci può dire cosa fare e non fare.

Nel fondare Pubblico quanti ti hanno detto "sei pazzo"?

Tutti. E la maggior parte pensava che non saremmo neanche arrivati in edicola. Adesso avere i ritorni delle persone che ci dicono "bene", "questo mi piace", "questo no", e ci chiedono di andare avanti per noi è il più grande regalo che si possa avere.

In questi pochi di giorni di vita avrai sicuramente avuto delle soddisfazioni. La più bella?

Avevamo promesso a delle persone che avremmo girato il rapporto di forza, che avremmo ribaltato la clessidra, avremmo dato alle loro storie lo spazio che meritavano. Per me raccontare la storia della vedova di Capaci, che nessuno racconta, e darle uno spazio di due pagine, uno spazio più di qualsiasi leader politico è stato una ricompensa. Per me mettere ogni giorno in questo giornale un "ordinary people", la rubrica di persone normali che fanno cose straordinarie, che non sono figlie di nessuno, non sono leader, non sono dirigenti, non sono raccomandate, è un'altra cosa straordinaria. Questi personaggi che noi chiamiamo le figure dell'Italia del coraggio sono l'iscritta della Fiom che non ha stracciato la tessera, l'ostetrica di Bagnacavallo che ha portato il parto in acqua in Italia, l'imprenditore di marmo che partito dal sud e ha scoperto un'impresa termale in Toscana, sono quelli che vanno contro le regole scritte, che muovono l'ascensore sociale e in questo accendono la speranza.