Avevano scippano una collana da 1500 euro a una donna di 84 anni. Quando hanno visto i militari, sono scappati. Ne è nato un inseguimento.

Per furto con strappo i carabinieri della Stazione di San Salvo hanno arrestato due fratelli albanesi di cui sono state rese note solo le iniziali, S.A. per entrambi, già noti alle forze dell'ordine. "Entrambi erano sottoposti a obbligo di dimora a Cupello", racconta in un comunicato il capitano Giancarlo Vitiello, comandante della Compagnia di Vasto. "Oltre a violale la misura cautelare, venivano fermati immediatamente dopo aver scippato una collana del valore di 1500 euro a una donna ottantaquattrenne originaria di Montenero che si trovava nel centro abitato di San Salvo".

Un testimone ha assistito alla scena. I due si sono avvicinati furtivamente alla donna e le hanno strappato la borsetta. Subito allertati, i carabinieri si sono messi immediatamente sulle tracce degli scippatori, rintracciandoli in pochi minuti. Ne è nato un breve inseguimento. Per evitare di essere riconosciuti, i ladri "si sono liberati di alcuni indumenti". Ma ormai erano braccati. I carabinieri li hanno presi, portati in caserma, dove sia la donna che il testimone li hanno identificati. Sono ora rinchiusi a Vasto, nel carcere di Torre Sinello. Negli ultimi mesi a San Salvo si è registrata una preoccupante escalation di furti.