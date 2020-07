Duemila persone hanno assistito ieri sera a Palazzo D'Avalos ad Anestesia totale, lo spettacolo di Marco Travaglio e Isabella Ferrari. Ancora una volta il giornalista incubo del potere ha fatto il pienone. Più di ogni altro ospite della festa nazionale dell'Italia dei valori.

Zeppo come un uovo il cortile della storica residenza dei marchesi. Tutto esaurito in platea e gente in piedi ai lati e sotto il portone d'ingresso. Fuori dal D'Avalos centinaia di persone davanti allo schermo montato in piazza Pudente. Risate e applausi per l'ironia amara e tagliente su vizi, difetti, ruberie e assurdità della politica italiana.

E sull'informazione serva del potere e degli editori. Una frase per uno, Travaglio e la Ferrari hanno letto l'introduzione de La scomparsa dei fatti, il libro che il vice direttore de Il Fatto quotidiano ha scritto nel 2006: "C'è chi nasconde i fatti perché non li conosce, è ignorante, impreparato, sciatto e non ha voglia di studiare, di informarsi, di aggiornarsi. C'è chi nasconde i fatti perché trovare le notizie costa fatica e si rischia persino di sudare. C'è chi nasconde i fatti perché non vuole rogne e tira a campare, galleggiando, barcamenandosi, slalomando". E ancora: "C'è chi nasconde i fatti perché fa il tifo per un partito o una coalizione, non vuole disturbare il manovratore. C'è chi nasconde i fatti perché altrimenti non lo invitano più a certi salotti...".

Non solo. "C'è chi nasconde i fatti perché certe cose non si possono dire. C'è chi nasconde i fatti perché quelli che li raccontano se la passano male... C'è chi nasconde i fatti anche a se stesso, perché ha paura di dover cambiare opinione... C'è chi nasconde i fatti perché spesso sono tristi, spiacevoli, urticanti, e non bisogna spaventare troppo la gente che vuole ridere e divertirsi... C'è chi nasconde i fatti perché altrimenti è difficile voltare gabbana quando cambia il vento... C'è chi nasconde i fatti perché altrimenti poi la gente capisce tutto. C'è chi nasconde i fatti perché è nato servo e c'è gente che pagherebbe per vendersi".