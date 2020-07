Scende in campo questo pomeriggio alle ore 15.00 il Vasto Marina di Mario Lemme contro il Guardiagrele per la quarta giornata del campionato di Eccellenza. La squadra dopo la vittoria al debutto contro la Santegidiese in trasferta, viene da due sconfitte consecutive, in casa contro la Torrese e fuori contro il Pineto. Gli avversari di oggi hanno due punti in classifica, uno in meno dei biancorossi. Per i padroni di casa oggi vincere è fondamentale per rilancirsi in classifica.

Il programma della quarta giornata del campionato di eccellenza. Alba Adriatica-Città di Giulianova, Altinrocca-Torrese, Capistrello-Montorio 88, Francavilla-San Salvo, Miglianico-Civitella Roveto, Rosetana-Santegidiese, Sporting Ortona-Pineto, Sulmona-Casalincontrada, Vasto Marina-Guardiagrele



Classifica. Civitella Roveto, Pineto, Miglianico 9, Capistrello, Casalincontrada, Santegidiese, Montorio 88, Torrese, Città di Giulianova, Altinrocca 4, Alba Adriatica, Sporting Ortona, Vasto Marina, San Salvo 3, Francavilla, Guardiagrele, Sulmona 2, Rosetana 1