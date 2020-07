E' la forte formazione del Chieti Femminile ad aggiudicarsi la sesta edizione del Memorial Valentina Pietropaolo, la giovane calciatrice vastese scomparsa in un tragico incidente nel marzo 2007. Tre le formazioni scese in campo: oltre alle vincitrici teatine c'erano il Lanciano Femminile e le padrone di casa della Pro Vasto Femminile. Sul campo Ezio Pepe dell'oratorio salesiano di Vasto sono stati disputati tre match da 45 minuti ciascuno.

La prima sfida è stata vinta dalle vastesi, che hanno battuto il Lanciano per 3-0. Nella seconda sfida, diretta dagli arbitri della sezione Aia di Vasto, le ragazze del Chieti hanno rifilato un sonoro 5-0 alle lancianesi. Così l'ultimo mini-match aveva in ballo la vittoria finale, che è andata al Chieti, vincente per 3-0 contro le ragazze di mister Nello Mazzatenta.

Al termine delle partite, durante la premiazione la società vastese ha consegnato una targa ricordo alla famiglia di Valentina. Non è mancata la commozione nel ricordare quella che per tutti era semplicemente "Benji", forte portiere e ragazza straordinaria.

Ora per la Pro Vasto femminile continuerà la preparazione in vista dell'avvio del campionato. La società del presidente Pierino Tumini, che quest'anno ha cambiato la denominazione, da San Paolo a Pro Vasto, è pronta per affrontare al meglio il campionato che verrà.