De Magistris chiama Grillo:

"Se la pensiamo allo stesso modo, ad esempio nel dire no ai termovalorizzatori, perché dovremmo rimanere divisi?". Dal palco di Palazzo D'Avalos, Luigi De Magistris chiama Beppe Grillo. E' l'ultimo dibattito della festa nazionale dell'Italia dei valori. A dirigere il confronto è Corrado Formigli, il conduttore di Piazza Pulita, su La7. Oltre al sindaco di Napoli, a Vasto ci sono i suoi colleghi Giuliano Pisapia (Milano), Leoluca Orlando (Palermo), Marco Doria (Genova) e Flavio Tosi (Verona). L'unico assente è il primo cittadino di Bari, Michele Emiliano.

De Magistris lancia il sasso nello stagno della politica italiana, dicendo sì a un'alleanza tra Idv e Movimento 5 Stelle. "Se la pensiamo allo stesso modo, ad esempio nel dire no ai termovalorizzatori, perché dovremmo rimanere divisi? Non potremo non incontrarci".

Tosi, che è leghista, sembra a suo agio davanti alla platea dipietrista. Sui grillini è d'accordo con De Magistris: "Secondo alcuni sondaggi, il Movimento 5 Stelle sarebbe il primo partito in Calabria. Sarebbe positivo, se i cittadini dessero uno schiaffo ai partiti".

Pisapia (Sel) lancia un appello al centrosinistra: "La foto di Vasto purtroppo si è ristretta guardando al passato", ma "se guardiamo indietro, non riusciremo a ricostruire quell'ampia coalizione necessaria per ridare entusiasmo all'elettorato". Servono "primarie serie, un programma che nasce dal basso: creiamo le condizioni per cui dopo le primarie, chiunque si è presentato sia partecipe di un battaglia per vincere le elezioni perché primarie belle ma elezioni perse, come è già accaduto da qualche parte, non ci piace più".