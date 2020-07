Una passione che diventa contagiosa, raccogliendo sempre più adesioni. Nato quasi per scherzo, il gruppo dei "Tapascioni" sta creando fermento tra gli appassionati di podistica. Nicola Delli Benedetti, ideatore del gruppo, continua a dire "possono venire tutti perchè andiamo piano", ma a guardare i corridori che stanno partecipando alle uscite c'è da giurare che i ritmi sono serrati.

Questa mattina i Tapascioni si sono ritrovati per la seconda uscita ufficiale, sempre "offroad". Dopo l'esordio nella Riserva di Punta Aderci, i corridori hanno percorso i sentieri nel territorio della Riserva del Bosco di Don Venanzio. Con loro questa mattina c'era anche Sergio Naglieri, già campione italiano della 10 km. master, che sta preparando la maratona di Carpi. E, per rafforzare il messaggio "correre per vivere", c'era nuovamene Lucio Del Forno, della Pgs Atletica, che ogni anno organizza la manifestazione che propone proprio questo slogan.

Quando si corre i Tapascioni fanno sul serio, anche se poi non mancano mai le battute e il divertimento. Così come capita spesso di fermarsi ad osservare le meraviglie della natura lungo il percorso e, con questa scusa, ci si riposa un po'!