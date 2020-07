Il Boca Punta Penna, dopo il successo dello scorso anno in campionato e la finale vinta allo stadio Dall’Ara di Bologna, è pronto per la nuova stagione che inizia oggi. Il presidente Domenico Zillotti traccia un bilancio di quanto fatto fino a questo momento e illustra programmi e ambizioni per quello che è il terzo anno di attività della squadra vastese.



Come vi presentate in questa nuova stagione, che obiettivi avete?

Ci presentiamo carichi come sempre, cercheremo di onorare al meglio il campionato. I nostri obiettivi sono sempre vincere e salire di categoria per raggiungere di nuovo la finalissima allo stadio Dall'Ara.



Cambierà qualcosa rispetto allo scorso anno?

Non cambierà nulla, l'assetto societario è lo stesso, abbiamo un organico di tutto rispetto che darà sempre il massimo in ogni competizione.



Come sarà composta la rosa?

Sarà quasi la stessa dello scorso anno, purtroppo ci sarà qualcuno che per motivi vari non farà più parte del gruppo, ma sicuramente ci sarà vicino col cuore. A tal proposito saluto Enea Menna, il fantasista di questo Boca, di cui si sentirà sicuramente la mancanza. Così come mando un grande saluto e un sentito grazie per tutto ciò che ha fatto a Nicola Panzer La Verghetta, numero dieci della squadra, che quest’anno non sarà dei nostri.



Chi si occuperà della gestione oltre te?

Anche l'organigramma societario è lo stesso, oltre me ci saranno i miei fedelissimi Luca Giardino, responsabili della logistica, Christian Tana, responsabile delle finanze societarie e Francesco Mileno, grande oratore e responsabile delle comunicazioni.



Dopo due finali consecutive al Dall’Ara in due anni avete ancora stimoli?

E’ difficile trasmettere alla squadra stimoli nuovi, dato che quando si vince di solito si è appagati, ma in ogni caso abbiamo ancora due campionati da portare a casa prima di raggiungere la vetta dei campionati Uisp. In altre parole non bisogna mai abbassare la guardia.



Cosa significa per voi rappresentare Vasto fuori dalla città?

Per noi è un onore rappresentare la città a Bologna e dal primo all'ultimo siamo ben contenti di portare i colori biancorossi più in alto possibile. Colgo l'occasione per ringraziare il sindaco Luciano Lapenna e l'assessore allo Sport Vincenzo Sputore per averci permesso di avere il simbolo della nostra città sulla divisa.



I successi e la visibilità vi hanno portato qualche vantaggio?

Purtroppo i successi e la visibilità ai nostri livelli non portano grandi vantaggi, ma sicuramente vedere la gente che ci segue, che si informa su di noi è motivo di orgoglio, vuol dire che stiamo facendo bene e soprattutto che il nostro è un progetto ambizioso.



Chi è il vostro più grande tifoso?

A dire la verità non c'è un tifoso in particolare, ma ci sono tanti amici vastesi che il sabato compatibilmente con i propri impegni viene a seguirci. Mi vengono in mente Francesco La Verghetta, Giuseppe Fiore, Gianni Cretaro, Luca Cerulli e il mitico Daniele Di Laudo, ex atleta del Boca che quando può sale da Vasto per stare insieme a noi



Quali sono i giocatori più forti del Boca?

Me ne vengono in mente tanti, di sicuro c'è qualcuno che merita altri palcoscenici, come Vincenzo Russo, Valter Serafini, Gaetano Mariotti, che senza nulla togliere agli altri hanno alle spalle esperienze in campionati di rilievo.



Ormai siete diventati noti anche perchè organizzate eventi di vario tipo, cosa farete oltre alle partite?

Come ogni anno il Boca Punta Penna cercherà di essere un punto di riferimento per i ragazzi vastesi a Bologna, il nostro gruppo comprende anche semplici amici, non necessariamente atleti. Passeremo come sempre tanti bei momenti insieme in allegria, senza prenderci troppo seriamente.



A marzo scade il tuo mandato di presidente, ti candiderai di nuovo? Chi saranno i tuoi avversari?

Credo che per essere la prima esperienza da massimo dirigente, seppur di una società amatoriale, le cose sono andate più che bene, dunque non ho difficoltà a ricandidarmi, lo faccio con piacere e passione. Non so chi saranno i miei avversari, per ora non circolano nomi.