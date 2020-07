Il palcoscenico del sabato, in prima serata e sulla rete ammiraglia della tv di Stato. Un'occasione importante per Michael Zappitelli, giovane talento vastese che oggi canterà a Ti lascio una canzone, il talent show condotto su Rai1 da Antonella Clerici. Michale se la vedrà con altri 29 concorrenti tra i 6 e i 15 anni, tutti di grandi capacità e animati dalla passione per la musica.

Davanti alle telecamere della Rai eseguiranno i classici della canzone italiana. Ospite della serata sarà Al Bano, che duetterà con concorrenti.

Per votare si puòn chiamare da telefono fisso all'894222, oppure inviare un sms al 47333.