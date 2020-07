La Vastese soffre ma vince 3-1 contro la Torrese e sale da sola in vetta alla classifica a quota 10 punti, in attesa delle altre gare della quarta giornata che verranno giocate domani. I ragazzi di mister Baiocco, non creano nulla di particolarmente pericoloso e alla fine del primo tempo sono sotto di un gol, poi nella ripresa la musica cambia con l'ingresso in campo di Della Penna, subentrato ad Alberico, che con una doppietta sistema una gara che si stava mettendo male.

La cronaca. Nella prima frazione gli ospiti si fanno vedere al 5' con un tiro debole dell'ex Rossi Finarelli e al 13' con una punizione di Di Giuseppe che poi al 17' mette a segno la rete del vantaggio lanciato in area da Rutolo, un altro ex. Nei primi minuti di gioco si infortuna Irmici e al suo posto debutta Vino. La prima azione dei biancorossi arriva al 27' con Soria che impegna Salli, mentre al 35' una bella punizione di Vicentini finisce fuori. La Torrese prova a raddoppiare, il solito Rossi Finarelli al 38' tira dalla distanza e manda alto. I biancorossi si riportano in avanti e al 39' Luongo interviene al volo su cross di Soria, ma il portiere ospite è attento. Nei minuti finali Avantaggiato tenta dalla distanza, ma non c'è nulla da fare.

Nella ripresa i biancorossi cercano il pareggio e al 6' una punizione di Soria viene deviata dalla barrriera e finisce in corner, batte Vicentini, la palla arriva ad Avantaggiato che calcia al volo, ma Salli è attento. Al 16' un colpo di testa di Baldini finisce in rete, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Gli ospiti non si vedono, tranne al 22' quando Buonvivere prova a sorprendere Garibaldi con un tiro da centrocampo. Al 28' Vicentini da calcio piazzato serve Luongo che segna di testa il gol che porta il risultato sull'1-1. Un minuto dopo Della Penna entra in area facendosi largo tra le maglie avversarie, fa partire un bel tiro raso terra che va dentro e porta in vantaggio la Vastese, ma non finisce qui, perchè al 38' dopo uno scambio con Soria è ancora Della Penna a firmare il 3-1 finale. Grande gioia nel finale da parte dei giocatori e dell'allenatore, per una vittoria molto importante, sotto tanti punti di vista, anche se ottenuta non giocando bene.



Tabellino

Vastese-Torrese 3-1 (pt 0-1)

Marcatori: 17' Di Giuseppe (T), 28' st Luongo (V), 29' st e 38' st Della Penna (V)

Vastese: Garibaldi, Piermattei, Vicentini (36' st Triglione), Luongo, Baldini, Irmici (8' pt Vino), Cieri, La Guardia, Alberico (11' st Della Penna), Avantaggiato, Soria. A disposizione Delle Donne, Lombardozzi, Giorgio Finamore, Di Santo. Allenatore Baiocco.

Torrese: Salli, Rutolo (3' st Pavese), Leombruni, Pucello, Bassano, Del Rossi, Susi, Buonvivere, Rossi Finarelli, Pizzola, Di Giuseppe (26' st Di Nardo). A disposizione D'Alessandro, Di Fabio, Di Giannantonio, Krasniqi, Marulli. Allenatore Lerza

Arbitro: Alessandro Napoletano di Pescara, assistenti: Urbano e D'Ovidio di Lanciano

Ammoniti: Baldini (V), Leombruni (T), Pucello (T), Buonvivere (T)

Spettatori: Circa 400

Questo il programma della quarta giornata in programma domenica 23 settembre. Flacco Porto Pescara-Vis Ripa 0-2, Folgore Sambuceto-Caldari, Lauretum-Virtus Cupello 2-1, Moscufo-Penne, Spal Lanciano-Castiglione Valfino, Tre Ville-Amatori Passo Cordone, Virtus Ortona-Sambuceto San Paolo 4-1, Acqua&Sapone-Val Di Sangro.

La classifica. Vastese* 10, Virtus Ortona* 8, Acqua&Sapone, Moscufo, Amatori Passo Cordone, Sambuceto San Paolo* 7, Tre Ville 6, Virtus Cupello* 5, Castiglione Valfino, Val di Sangro, Folgore Sambuceto**, Torrese*, Vis Ripa, Lauretum* 4, Penne 1, Flacco Porto Pescara, Caldari, Spal Lanciano 0. (* una partita in più ** una partita in meno)