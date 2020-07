Il Coni nazionale premia tredici atleti della provincia di Chieti che si sono distinti nelle rispettive discipline tra il 2009 e 2010. L’assegnazione delle medaglie è stata ratificata dalla giunta provinciale del Coni, cui è componente anche Ottavio Di Tullio, responsabile del comprensorio vastese.

Per quanto concerne Vasto, la medaglia d’argento è stata assegnata al pilota della Moto 2 Andrea Iannone per il terzo posto assoluto conquistato due anni fa; medaglia di bronzo, invece, a Daniele Avantaggiato, Nicola Della Penna, Pablo Christian Ferreyra e Nicola Fiore per il calcio e con riferimento all’anno 2009. A completare l’elenco dei premiati ci sono, per la medaglia d’argento, Luca Crisante, nel 2010 secondo classificato nel campionato mondiale di surf casting maschile a squadre, Antonia Di Biase per il terzo posto nel campionato mondiale sanshou, kg 75, del 2009, e Alfonso Nanni, campione europeo di raffa individuale nel 2009. Il bronzo a Danilo Creati (campione italiano di pugilato, kg 69 dilettanti, 2010), Luigi Feliziani (campione italiano 2009 di surf casting maschile individuale), Sergio Frisone (campione italiano 2009 nella specialità traina d’altura a squadre), Andrea Guadagno (campione italiano di pugilato 2010, categoria 49 kg dilettanti) e Paolo Nicolai, campione italiano di beach volley nel 2009.

La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 27 settembre a Chieti, nell’ambito della ‘Festa dello Sport’, presso la sala del Consiglio provinciale.

Michele Del Piano