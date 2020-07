Notte di paura a Schiavi d'Abruzzo, dove una fiammata sprigionatasi dalla canna fumaria di una casa ha bruciato il tetto di una casa. Avvolto dalle fiamme, il solaio avrebbe ceduto. Su telefonata al 115 dei 4 residenti, tre adulti e un bambino, che sono immediatamente scappati fuori dall'abitazione, sono intervenute alle 3 di stanotte due squadre dei vigili del fuoco dei Distaccamenti di Vasto e Agnone.

I pompieri sono ancora al lavoro per scongiurare ulteriori crolli. Sul posto anche i carabinieri. "La situazione è sotto controllo", dice a Zonalocale.it il tenente Antonio Moramarco, comandante della Compagnia di Atessa. "Una canna fumaria ha preso fuoco in un'abitazione del centro storico. Si sono verificati danni limitati alle travature in legno. Dentro la casa c'erano persone tornate in paese per trascorrere il fine settimana".