I temi politici affrontati sul palco di palazzo d'Avalos inevitabilmente finiranno per influenzare quelli che saranno gli scenari nelle prossime tornate elettorali. Questa mattina, ospite di Antonio Di Pietro per partecipare al dibattito sulla stagione dei refereundum, era il segretario di Rifondazione Comunista, Paolo Ferrero. "L'origine della crisi sta nel fatto che di ricchezza nel Paese ce n'è, ma è mal distribuita", ha esordito l'esponente di sinistra.

"L'errore di Monti -ha proseguito- è quello di continuare a tirare la cinghia. Ma più tiri la cinghia più la gente va in crisi. Servirebbe ridistribuire risorse, lavoro e potere". Si parla dell'articolo 18. "Se tolgono l'articolo 18 mettono i lavoratori in condizioni di servilismo". Riporta poi l'episodio di un lavoratore licenziato proprio in seguito alla riforma dell'articolo 18: "Colpiscono uno per spaventarne cento, così da obbligare i lavoratori a rigare col cappello in mano e la schiena dritta".

Spostando il discorso sul tema politico, Ferrero dice che "occorre trasformare il fronte referendario in un fronte politico e proporci al Paese come alternativa. Alfano, Bersani e Casini stanno governando e facendo disastri. Oggi, di fatto, c'è un governo di destra ma senza opposizione". Poi lancia la sua sfida per il futuro del Paese. "Faccio un invito all'amico Nichi (Vendola) e agli altri: smettiamola di inseguire Bersani col cappello in mano e candidiamoci noi al governo del Paese". Chissà se Vendola raccoglierà l'appello. Di certo, per come ha posto la situazione Ferrero, la distanza tra Rifondazione Comunista e Pd sembra aumentare sempre più.