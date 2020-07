Nuove trivellazioni nel mare Adriatico. Un argomento sempre di attualità, con i progetti che vorrebbero andare alla ricerca di nuovi pozzi davanti alle coste di Abruzzo e Molise. Le associazioni ambientaliste stanno portando avanti la loro battaglia, per impedire che ciò avvenga. In questa intervista video anche Antonio Di Pietro, durante l'incontro nazionale del suo partito, si schiera per il no alle trivellazioni.

Servizio di Michele D'Annunzio - Riprese e montaggio di Eduardo D'Addario