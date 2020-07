Per le ragazze vastesi è sempre un'emozione scendere in campo nel memorial "Valentina Pietropaolo". La scomparsa della loro amica e compagna di squadra, avvenuta in un tragico incidente in motorino nel marzo del 2007, è una ferita ancora aperta. Valentina giocava in porta nella San Paolo Calcio femminile, ed era davvero forte, tanto da essersi guadagnata il soprannome di "Benji", il portiere dei cartoni animati idolo di tutti i ragazzini.

Così, dal 2007 ad oggi, la società sportiva in cui Valentina ha militato per diversi anni, ha deciso di onorarne la memoria con un torneo di calcio a lei dedicato. L'edizione 2012 del Memorial Valentina Pietropaolo si svolgerà sabato 22 settembre, con inizio alle ore 15, presso il Campo Sportivo "Ezio Pepe", dell'oratorio salesiano.

Tre le squadre che si contenderanno la vittoria finale: Asd Lanciano Calcio Femminile, Femminile Chieti e le compagne di Benj, la Pro Vasto Femminile (ex San Paolo). Sarà il modo più sincero per ricordare l'amica e compagna che non c'è più.