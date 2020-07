Scenderà di nuovo in campo sabato 22 settembre, alle ore 15.30 allo stadio Aragona, la Vastese allenata da Luigi Baiocco, per la quarta giornata del campionato di Promozione abruzzese, girone B. Avversaria è la Torrese del bomber Rossi Finarelli, a quota 4 punti in classifica, che nel turno infrasettimanale ha ottenuto la prima vittoria stagionale contro la Flacco Porto Pescara. I biancorossi, dopo la partita vinta a Caldari, hanno avuto solo due giorni di tempo per recuperare. La gara è anticipata per via della concomitanza con quella del Vasto Marina che domenica affronterà all'Aragona il Guardiagrele.

L’ A.S.D. Vastese Calcio 1902, comunica che in occasione della partita sarà possibile acquistare i biglietti durante la mattinata stessa presso la pasticceria La Vastese, in via Ciccarone, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Questo il programma della quarta giornata che si svolgerà domenica 23 settembre. Flacco Porto Pescara-Vis Ripa, Folgore Sambuceto-Caldari, Lauretum-Virtus Cupello, Moscufo-Penne, Spal Lanciano-Castiglione Valfino, Tre Ville-Amatori Passo Cordone, Vastese-Torrese, Virtus Ortona-Sambuceto San Paolo, Acqua&Sapone-Val Di Sangro.

La classifica. Acqua&Sapone, Amatori Passo Cordone, Moscufo, Sambuceto San Paolo, Vastese 7, Tre Ville 6, Virtus Cupello, Virtus Ortona 5, Castiglione Valfino, Folgore Sambuceto (una gara in meno), Torrese, Val di Sangro 4, Lauretum, Penne, Vis Ripa (una gara in meno) 1, Caldari, Flacco Porto Pescara, Spal Lanciano 0.

Nel frattempo è stato anche comunicato il girone di Coppa Italia dilettanti. Nella seconda fase della manifestazione la Vastese è inserita nel girone D, con Val Di Sangro e Virtus Ortona. La prima partita dovrebbe essere Vastese-Val Di Sangro in programma mercoledi 3 ottobre. Nella seconda giornata è previsto un turno di riposo per la vincente e in caso di pareggio, quella che avrà giocato la prima gara in trasferta. La terza sarà poi con la Virtus Ortona. Per determinare la squadra vincente del triangolare, in caso di parità si terrà conto della migliore differenza reti, del maggior numero di reti segnate, del risultato ottenuto nel confronto diretto.