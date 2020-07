Pilkington, lavoratore reintegrato

"E' stata fatta giustizia. Dopo il recente reintegro di Mario Menna, lavoratore della Bravo, ora tocca ad Alfonso Pacilli della Pilkington. Questa è un'altra battaglia vinta. La decisione della magistratura del lavoro dimostra che non c'era giusta causa di licenziamento", esulta Domenico Ranieri, segretario provinciale della Confederazione Cobas.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Vasto, Stefania Izzi, ha ordinato alla Pilkington di San Salvo di revocare il licenziamento e "condanna la società" multinazionale che produce vetro per auto "al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali".

Soddisfatto Antonio Colella, responsabile per l'Abruzzo e il Molise dell'Ona, osservatorio nazionale sull'amianto: "Salutiamo con favore l'ordinanza del giudice Izzi che, ripristinando pienamente le prerogative contrattuali e costituzionali permette ad Alfonso Pacilli, lavoratore monoreddito, di tornare a svolgere il proprio mestiere".

Polemiche Pilkington - Intanto è ancora polemica tra i sindacati della Pilkignton. Da un lato i Cobas, dall'altro Cgil, Cisl e Uil. Sono ai ferri corti i rappresentanti degli operai dell'industria che produce vetro per auto nella zona industriale di San Salvo. I Cobas tornano a polemizzare contro la Cgil:

"Il segretario provinciale della Filctem-Cgil, Giuseppe Rucci ci dipinge come dei signornò. Non ci offendiamo, sempre meglio che essere signorsì", è la battuta velenosa di Ranieri.

"Vogliamo solo puntualizzare che i Cobas non dicono no a prescindere, ma che a volte potrebbero, se convinti da un buon accordo, provare a firmarlo; il fatto è, che per una corriva volontà dell'azienda e di Cgil-Cisl-Uil, la nostra RSU e RLS, nonostante sia stata eletta dai lavoratori , non è convocata alle trattative, nè informata dei progetti aziendali, le viene anche negato l'accesso al registro degli infortuni, le è negato il diritto di assemblea, addirittura le viene impedito di riscuotere le trattenute sindacali". Inoltre "vedremo se questo accordo sui contratti di solidarietà salverà l'occupazione alla Pilkington. Non vorremmo che le promesse della Pilkington, che intanto ha incassato dal sindaco di San Salvo l'abbattimento dell'Imu, siano come quelle fatte da Marchionne a Bonanni ed Angeletti".