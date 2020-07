E' una di quelle notizie che provoca un misto tra stupore, ironia e imbarazzo. Le nuove tessere sanitarie, in distribuzione ai cittadini italiani, recano lo stemma e il nome della regione d'appartenenza. Tutto normale, se non fosse che le tessere abruzzesi recano la scritta "Abbruzzo", con due B. Un episodio increscioso che, oltre a scatenare la reazione del popolo del web, con le foto delle tessere "sgrammaticate" che ormai si trovano ovunque, ha fatto intervenire la Direzione sanitaria regionale. Era stato Giampiero Riccardo, coordinatore regionale dell'Italia dei Valori, a segnalare per primo quanto accaduto sul suo blog, dopo aver ricevuto la foto della tessera da un cittadino.

"Sulla vicenda della doppia "b" nella dicitura "Abruzzo", che sarebbe comparsa sulle tessere sanitarie in distribuzione in questi giorni nella nostra regione, la Direzione Sanità, a tutela dell'immagine e dell'interesse dell'Abruzzo, ha chiesto chiarimenti alla Sogei, la società informatica che, su incarico del Ministero dell'Economia, produce le schede per tutti i cittadini italiani.Le verifiche sono in corso". Questa la breve nota, comparsa sul sito della Regione.

Solo questa verifica chiarirà come sia stato possibile tale grave errore nel nome della Regione. E' vero che nel dialetto abruzzese le consonanti vengono spesso raddoppiate. Ma che questo finisse anche su un documento ufficiale dello Stato nessuno poteva immaginarlo.