La scorsa settimana la BCC della Valle del Trigno ha convocato i suoi quasi 200 giovani soci di età compresa tra i 18 e 35 anni. “La nostra Cooperativa – ha sottolineato il Presidente Valentini - ha ideato 10 anni fa un’iniziativa denominata Baby Socio BCC la cui valenza sociale è stata riconosciuta anche a livello internazionale nell’ambito del Sodalitas Social Award. L’iniziativa era tesa ad agevolare l’ingresso dei più giovani nella compagine sociale ed infatti oggi abbiamo quasi 200 soci tra i 18 e 35 anni ed altrettanti soci dai 0 ai 17. Un numero significativo di giovani che consideriamo una risorsa per la nostra Cooperativa e per la Cooperazione in genere. Ormai i tempi sono maturi per organizzare questa forza e costruire il futuro giovane della nostra Cooperativa.”

Così 15 giovani soci si sono impegnati a collaborare con la loro BCC per vincere una nuova sfida: costruire insieme una Banca e una Cooperativa su misura, che sappia lavorare non solo per i giovani, ma con i giovani. Un bel traguardo da cui ripartire soprattutto in questo 2012 che l’ONU ha proclamato “anno internazionale delle cooperative” riconoscendo l’importanza di un modello d'impresa che coniuga etica, persona e mercato. Se è vero come hanno voluto dire le Nazioni Unite che “Le cooperative costruiscono un mondo migliore” è ancora meglio se lo fanno con i giovani che quel mondo dovranno continuare a vivere.