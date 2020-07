Ha preso servizio mercoledì nella caserma di piazza Dalla Chiesa il capitano dei carabinieri Giancarlo Vitiello, nuovo comandante della Compagnia di Vasto. Ieri mattina il capitano, insieme al comandante provinciale, colonnello Giuseppe Cavallari, è stato ricevuto in Municipio dal sindaco Luciano Lapenna e dagli altri rappresentanti dell'amministrazione comunale. E' stata l'occasione per conoscersi e, da parte dell'amministrazione, di dare il benvenuto in città all'ufficiale dell'arma.

Il capitano Vitiello, originario di Larino, proviene dal comando della Scuola Allievi di Campobasso ed ha preso il posto del capitano Giuseppe Loschiavo, per 8 anni al comando della compagnia di Vasto.