Festa Idv, fari puntati su Vendola

E' il personaggio del giorno.

A Vasto inizia la festa nazionale dell'Italia dei valori, ma i fari sono puntati su Nichi Vendola. Più di Di Pietro, che terrà alle 11.30 la relazione d'apertura della convention, sarà il governatore della Puglia il protagonista a Palazzo D'Avalos.

Rispetto all'anno scorso è cambiato tutto. E' ormai in archivio la famosa foto di Vasto, scattata nel 2011 sotto gli occhi divertiti di Enrico Mentana. Dopo le polemiche delle scorse settimane, stavolta Bersani non ci sarà. Dei tre protagonisti di quello scatto, sul palco montato nel cortile della storica residenza dei marchesi oggi pèomeriggio se ne vedranno solo due: Di Pietro e Vendola. Il dibattito su Una legge elettorale per i cittadini servirà a confermare l'intesa delle ultime settimane, che potrebbe tornare utile a Vendola proprio lle primarie.

A meno che il leader di Sinistra ecologia e libertà non decida davvero di tirarsi indietro dopo i veti che una parte del Pd ha lanciato nei suoi confronti. A Vasto dovrà rispondere soprattutto a una domanda: vuole candidarsi premier nel 2013? Se dirà di sì, allora dovrà passare attraverso le primarie con cui saranno i cittadini a scegliere il leader del centrosinistra.