Corsi professionali, la protesta

Tutto esattamente come un anno fa. In concomitanza col primo giorno della festa nazionale dell'Italia dei valori torna la protesta delle mamme vastesi che chiedono la riapertura dei corsi professionali a Vasto. "Lo scorso anno erano 170 i ragazzi rimasti a spasso a causa delle chiusura delle scuole di formazione di Vasto. Ora sono più di 200", dice Patrizia De Rosa, che guida il comitato dei genitori.

"Siamo a raccogliere le firme. Qui, in piazza Pudente, davanti a Palazzo D'Avalos, dove si sta svolgendo una manifestazione politica nazionale", sottolinea la De Rosa. "Una presenza non casuale. La politica è rimasta sorda di fronte alle nostre richieste. Non vogliamo altro: garantire ai nostri figli un futuro. Possiamo farlo solo se ai ragazzi viene data la possibilità di imparare un mestiere. Oltre 200 giovani attendono risposte dalla Regione e dalle istituzioni locali. Continueremo a chiedere ai cittadini di firmare la nostra petizione. Non ci fermiamo".