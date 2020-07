Sono disponibili presso il Comando di Polizia Municipale i nuovi contrassegni per usufruire dei parcheggi per disabili. A differenza dei precedenti, i nuovi tesserini sono dell'Unione Europea in ottemperanza al Dpr del 30 luglio scorso e danno diritto a tutta una serie di facilitazioni di parcheggio previste dallo Stato membro in cui si trova il disabile. I nuovi tesserini, di colore azzurro, oltre al nome e al cognome avranno anche la foto del disabile e dovrà essere apposto nella parte anteriore del veicolo.

Un passaggio importante, per evitare che ci sia chi approfitta dei contrassegni, magari di un familiare, per fare il furbo. Alcuni problemi c'erano stati nei mesi scorsi, relativamente ai contrassegni rilasciati dal Comune di Napoli. Il capoluogo campano, infatti, aveva distribuito ai suoi cittadini aventi diritto dei tesserini molto diversi da quelli arancioni utilizzati nel resto dell'Italia. Era quindi capitato che persona disabili ricevessero multe perchè la Polizia Municipale o gli ausiliari della sosta non ritenevano validi i tesserini esposti.

Ora, con l'uniformità europea, ogni dubbio sarà fugato. Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Comando della Polizia Municipale. Tel. 0873.367205.