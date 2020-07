Gli studenti delle classi prime dell'Istituto Palizzi (commerciale, turistico e per geometri), sono stati ricevuti dall'amministrazione comunale di Vasto nell'aula consigliare Giuseppe Vennitti. A fare gli onori di casa il presidente dell'assise civica, Giuseppe Forte, il sindaco Luciano Lapenna, oltre ad assessori e consiglieri comunali. I ragazzi hanno preso posto sui banchi solitamente occupati dai consiglieri, e hanno ascoltato con attenzione le parole pronunciate da Forte e Lapenna. Il primo cittadino ha inizialmente illustrato il funzionamento della macchina amministrativa, ricordando il ruolo importante "svolto dai nostri dipendenti, che sono circa 190, coordinati da 5 dirigenti". Ha poi rivolto un invito agli studenti, che iniziano questo percorso nella scuola superiore. "Voi ragazzi dovete essere sempre più preparati, per diventare attori principali della nsotra società. Vi chiedo di impegnarvi e vi chiedo un impegno politico, nel senso vero della parola, perchè è una cosa molto importante nel mondo civile".

E' stata poi la professoressa Zocaro, resposabile del progetto di accoglienza, ad illustrare l'iniziativa messa in campo dalla scuola." Crediamo sia molto importante che i ragazzi sentano la vicinanza delle istituzioni. Oltre a questa visita in Comune, ci recheremo al consultorio. E poi saranno gli esperti stessi del consultorio ad essere a disposizione dei ragazzi per incontri, consulti e altre necessità di cui potrebbero avere bisogno. Altra tappa importante sarà l'incontro al Commissariato, per far comprendere il ruolo importante delle forze dell'ordine nella vita dei cittadini".