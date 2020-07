Il Pineto batte il Vasto Marina con un gol messo a segno al 54' da De Patre. Finisce così il recupero della terza giornata del campionato di Eccellenza abruzzese. La partita è stata giocata a Morro d'Oro per l'indisponibilità del campo dopo gli allagamenti della scorsa settimana che avevano costretto al recupero dell'incontro in programma inizialmente per domenica 16 settembre. Per i padroni di casa si tratta della terza vittoria in tre partite, che gli permette di agguantare in vetta alla classifica Civitella Roveto e Miglianico. Per gli ospiti è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di due domeniche fa in casa. Da segnalare un rigore dubbio non assegnato al Vasto Marina sullo 0-0.



Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Eccellenza abruzzese dopo la terza giornata. Civitella Roveto, Miglianico, Pineto 9, Altinrocca, Capistrello, Casalincontrada, Città di Giulianova, Montorio 88, Santegidiese, Torrese 4, Vasto Marina, San Salvo, Alba Adriatica, Sporting Ortona 3, Francavilla, Guardiagrele, Sulmona 2, Rosetana 1



Prossimo turno, domenica 23 settembre. Alba Adriatica-Città di Giulianova, Altinrocca-Torrese, Capistrello-Montorio 88, Francavilla-San Salvo, Miglianico-Civitella Roveto, Rosetana-Santegidiese, Sporting Ortona-Pineto, Sulmona-Casalincontrada, Vasto Marina-Guardiagrele.