Tanti gli appuntamenti in programma in occasione della Festa di San Pio da Pietrelcina. Promotore delle iniziative è il gruppo di preghiera Divina Misericordia. Venerdì 21 settembre, nel piazzale antistante l'ingresso dell'ospedale San Pio di Vasto, davanti alla statua del Frate delle Stimmate, dalle 16 ci sarà la recita del Santo Rosario e alle 16.30 la celebrazione di una Santa Messa officiata da Padre Eugenio Di Giamberardino, parroco dell'Incoronata. Sabato 22, all'interno della cappella dell'ospedale, a partire dalle ore 21, adorazione eucaristica e Messa in ricordo del transito di San Pio, celebrata sempre da Padre Eugenio.