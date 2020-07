Nascondeva un arsenale nella sua abitazione e ha reagito in maniera aggressiva alla presenza degli agenti del Commissariato di Polizia. Per questo B.F., 32 anni, è stato denunciato nel corso dei controlli straordinari sul territorio, disposti dalla questura di Chieti e coordinati dal dirigente del commissariato di Vasto, Cesare Ciammaichella. "Il giovane in compagnia di un amico - riferisce Ciammaichella- aveva agevolato la fuga di alcune persone che la Polizia aveva sorpreso in atteggiamento sospetto, impedendone la identificazione ed il controllo.

Successivamente aveva continuato ad avere un atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti degli operatori e aveva rifiutato di fornire le proprie generalità.

In relazione ai reati commessi dall'uomo, gli operatori hanno deciso di procedere al ritiro cautelare delle armi: sette fucili, una carabina e una pistola Beretta calibro 22.

Durante la fase del ritiro gli Agenti constatavano che il giovane deteneva illegalmente anche una pistola a tamburo, calibro 38, una canna liscia calibro 12, 22 munizioni calibro 12 , 50 munizioni calibro 32, 98 munizioni calibro 22 e 26 munizioni a palla unica calibro 12.



Nell'elenco delle armi ritirate dalla Polizia non è stato trovato un fucile da caccia registrato a nome di B.F. Il trentaduenne è stato denunciato all'autorità competente, per detenzione illegale di arma da sparo clandestina, per detenzione di parti di armi comuni da sparo, per detenzione abusiva di munizionamento a palla unica, per detenzione di munizioni oltre il numero massimo consentito e per cessione di armi a privato sprovvisto di titolo alla detenzione".

I controlli sul territorio si sono avvalsi della collaborazione del Reparto prevenzione crimine di Pescara, che a partire dal 24 agosto e con cadenza trisettimanale arriva a dare manforte agli agenti di commissariato, stradale e polizia ferroviaria. "Durante i servizi, svolti nell'arco delle 24 ore -riferisce il vice questore- sono state identificate 1813 persone, controllati 1643 veicoli, effettuate nr. 43 perquisizioni, 21 persone denunciate, 1 arrestata, 5 veicoli sequestrati. Inoltre sono state elevate 143 contravvenzioni al codice della strada e ritirate 6 patenti.