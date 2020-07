La Vastese torna in campo per il turno infrasettimanale del campionato di Promozione abruzzese, girone B. La squadra di Luigi Baiocco sarà impegnata contro il Caldari in trasferta a partire dalle ore 16 di mercoledì. Dopo il pareggio casalingo di domenica contro il Sambuceto San Paolo questa può essere l'occasione giusta per riscattarsi e tornare a vincere, come avvenuto nella prima giornata contro la Vis Ripa.

Il prossimo appuntamento sarà sabato all'Aragona contro la Torrese in quanto domenica ci sarà anche la partita del Vasto Marina contro il Guardiagrele. Per la Lega la disponibilità del campo spetta alla squadra che è impegnata nella categoria superiore.