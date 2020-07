In campo mercoledì pomeriggio alle ore 15, Pineto e Vasto Marina per il recupero della terza giornata del campionato abruzzese di Eccellenza. La gara era in programma domenica 16, ma è stata rinviata a causa dell'impraticabilità del campo di Pineto dopo gli allagamenti della scorsa settimana. Per questo motivo si giocherà al Comunale di Morro d'Oro. La squadra allenata da Mario Lemme ha ottenuto una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate del campionato.



Nel frattempo la società ha ingaggiato il portiere Matteo Gaudino, classe 1988, due stagioni alla Pro Vasto, dal 2008 al 2010 e poi a Latina, Isernia e Olympia Agnonese.