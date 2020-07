Reso noto il calendario ufficiale della Festa dell'Italia dei Valori in programma da venerdì 21 settembre a domenica 23. Lo slogan di questa edizione, che è la settima, sarà 'Il cambiamento utile'. Sarà Antonio Ingroia, magistrato di Palermo, l'ospite principale della settima edizione della Festa nazionale dell'Italia dei Valori in programma da venerdì 21 a domenica 23 settembre a Palazzo d'Avalos. Ingroia interverrà durante l'incontro sul tema "A 20 anni dalle stragi, rimangono i misteri, diminuisce la difesa dello Stato". Con lui Bruno Tinti, ex magistrato e giornalista, Fabio Granata, deputato di Futuro e Libertà, Saverio Lodato, giornalista e saggista, e Luigi Li Gotti, senatore IdV, a moderare Claudia Fusani, giornalista de L'Unità.



Tra gli altri ospiti, oltre Antonio Di Pietro, i leader di partito Paolo Ferrero (Rifondazione Comunista), Angelo Bonelli (Verdi), Oliviero Diliberto (Comunisti Italiani), il senatore del Pdl Gaetano Quagliariello, il deputato del Pd Arturo Parisi, i sindaci di Milano, Napoli, Verona, Genova, Bari e Palermo (Giuliano Pisapia, Luigi De Magistris, Flavio Tosi, Marco Doria, Michele Emiliano e Leoluca Orlando), il presidente della Regione Emilia Romagna Vasco Errani, l'eurodeputato Pd ed ex segretario della Cgil e sindaco di Bologna Sergio Cofferati, i leader sindacali Maurizio Landini (Fiom-Cgil) e Gianni Rinaldini (segreteria nazionale Cgil), i giornalisti Luca Telese, Corrado Formigli, Piero Sansonetti e Marco Damilano. Presente anche Marco Travaglio impegnato con Isabella Ferrari nello spettacolo 'Anestesia totale', in scena sabato sera alle 21.



Questo il programma completo.



VENERDI' 21 SETTEMBRE

09:00-09:30TWEET & GO

C’è da fare. Alcune azioni concrete per PMI e Partite IVA

Alessandro Lelli-Responsabile Nazionale IDV Dipartimento Economia e Finanze ad interim

Luciano Consolati-Responsabile IDV Sezione Dipartimentale Partite IVA

Modera: Danilo Sinibaldi – Giornalista



09:30-10:00 TWEET & GO

Quanto pesa la spending review sulla sanità italiana?

Antonio Palagiano – Responsabile Nazionale Idv Dipartimento Sanità e salute

Roberto Gherscfeld -Responsabile Idv Sezione Dipartimentale Sanità e organizzazione sanitaria

Pietro Forestieri-Responsabile Idv Sezione Dipartimentale Ricerca scientifica e Professione medica

Modera: Andrea Colombo – Giornalista



10:00-11:00 Palco D’Avalos

I GIOVANI PER IL CAMBIAMENTO

Presenta: Giulia Cerino – Giornalista e Reporter “Servizio Pubblico”

Intervengono: Alessio Pascucci-Sindaco di Cerveteri

Tommaso Montebello-Consigliere comunale di Forlì

Pietro Galiazzo-Assessore a Noventa Padovana

Serena Bonvissuto-Consigliere comunale di Palermo

Paola Ruggieri-Assessore a Itri (LT)

Alessia Bosani-Vicesindaco di Rho



11:00-11:30 Palco D’Avalos

APERTURA DEI LAVORI

Alfonso Mascitelli – Segretario Regionale IDV Abruzzo

Luciano Lapenna – Sindaco di Vasto

Lettura a cura di Eleonora Mazzoni – attrice, scrittrice



11:30-12:30 Palco D’Avalos

PROGRAMMA ITALIA 2013

Antonio Di Pietro-Presidente IDV



13.00-13.45 TWEET & GO

Dal programma IdV al nuovo governo: quale proposta?

Antonio Borghesi – Vicecapogruppo IdV Camera dei Deputati

Pippo Civati – Consigliere Regionale Lombardia PD

Alfonso Gianni- Sinistra Ecologia e Libertà

Modera: Edgardo Gullotta – Giornalista di La7



14:00-14:30 TWEET & GO

Fonti efficaci per un clima più forte

Paolo Brutti -Responsabile Nazionale IDV Dipartimento Ambiente, Territorio e infrastrutture

Debora Rizzuto- Responsabile Idv Sezione Dipartimentale Energia dal sole: sviluppi tecnologici e reti intelligenti

Renata Rogo-Responsabile Idv Sezione Dipartimentale

Maurizio Urbani-Responsabile Idv Sezione Dipartimentale Energia e cambiamenti climatici

Modera: Mariella Ottieri – Giornalista



14:30-15:00 TWEET & GO

Libero accesso

Mario de Luca – Responsabile Idv Sezione Dipartimentale Politiche per il superamento della disabilità

Alessandro Lombardi – Mediattivista

Lettura a cura di Eleonora Mazzoni – attrice, scrittrice



15:00-17:00 Palco D’Avalos

UNA LEGGE ELETTORALE PER I CITTADINI

Modera: Marco Damilano-giornalista Espresso

Intervengono: Antonio Di Pietro-Presidente IDV

Arturo Parisi-Deputato PD

Roberto D’Alimonte-Politologo, Editorialista Il Sole24ore

Pancho Pardi-Senatore IDV

Gaetano Quagliariello- Senatore PDL

Giacomo Antonio Portas- Deputato indipendente Gruppo PD/Moderati



17:159-17:30 Palco D’Avalos

INTERVENTO DI CLAUDIO FAVA

Candidato alla Presidenza della Regione Sicilia



17:30-18:00 Palco D’Avalos

IL CONTRIBUTO DI IDV AI TERREMOTATI DELL’EMILIA ROMAGNA

Presenta: Francesco Spada – Direttore E’-Tv

Intervengono: Vasco Errani- Presidente della Regione Emilia Romagna

Ferdinando Ferioli-Sindaco di Finale Emilia

Silvana Mura-Segretario Regionale IDV Emilia Romagna

Lettura a cura di Eleonora Mazzoni – attrice, scrittrice



18:00-19:30 Palco D’Avalos

CE LA GIOCHIAMO ALLA PARI

Modera: Francesca Fornario-giornalista, autrice satirica

Intervengono: Debora Serracchiani-Europarlamentare PD

Flavia Perina-Deputata FLI

Francesca Izzo-Movimento “Se non ora quando”

Marinella Perroni-Teologa

Alessandra Mancuso-Presidente Associazione G.I.U.L.I.A

Giulia Rodano-Responsabile Nazionale IDV Dipartimento Cultura e Istruzione

Alessandra Tibaldi-Responsabile Nazionale IDV Politiche di genere



19:30-20:45 TWEET & GO

La forza del web

Alessandro Gilioli-Blogger e giornalista dell’Espresso

Luca Nicotra-Referente Agora Digitale e Avaaz

Guido Scorza-Blogger e Presidente dell’Istituto per le Politiche dell’Innovazione

Antonio Pitoni – Direttore settimanale “Il Punto”

Modera: Gianfranco Mascia – Giornalista e blogger



20:45-21:15 TWEET & GO

Storify Vasto La giornata raccontata sul web

Stefano Pedica senatore IdV- Patrizia Bugnano senatrice IdV

Modera: David Sansonetti – Mediattivista



21:00 SPETTACOLO PALAZZO D’AVALOS

Diego Florio è Arturo Giovannitti ne

“L’AUTODAFE’ DEL CAMMINANTE”



SABATO 22 SETTEMBRE

09:00-09:30 TWEET & GO

L’unione fa la forza

Franco Grillini – Responsabile Idv Sezione dipartimentale Diritti civili e Associazionismo

Fabio Evangelisti – Vicecapogruppo IDV Camera dei Deputati

Modera: Andrea Colombo – Giornalista

Lettura a cura di Simona Caparrini – attrice



9.30-11:30 Palco D’Avalos

UN NUOVO PATTO TRA LAVORO E IMPRESA PER SVILUPPO E SOLIDARIETA’

Modera: Piero Sansonetti-Direttore de “Gli altri”

Intervengono: Paolo Manasse-Economista Università di Bologna

Maurizio Landini-Segretario generale Fiom

Vincenzo Boccia-Presidente piccola e media impresa e Vice-Presidente Confindustria

Massimo Donadi-Capogruppo IDV Camera dei Deputati

Maurizio Zipponi-Coordinatore Nazionale IDV Dipartimenti Tematici

Massimo Francia-Imprenditore

Lettura a cura di Simona Caparrini – attrice



11:30-13:30 Palco D’Avalos

DALLA FOTO DI VASTO ALLA NUOVA STAGIONE DEI REFERENDUM

Modera: Luca Telese-Giornalista di “Pubblico Giornale”

Intervengono: Antonio Di Pietro-Presidente IDV

Paolo Ferrero- Segretario Rifondazione Comunista

Angelo Bonelli- Presidente della Federazione dei Verdi

Oliviero Diliberto-Segretario PdCI

Gianni Rinaldini-Direttivo Nazionale CGIL

Piergiovanni Alleva-Giurista



13:45-14:00 TWEET & GO

Alcoa, la speranza della riscossa

Incontro con i lavoratori Alcoa



14:00-14:30 TWEET & GO

Agricoltura: l’eccellenza italiana

Ignazio Messina – Responsabile Nazionale IDV Dipartimento Agricoltura e Pesca

Anita di Giuseppe Deputata IDV

Ivan Rota Deputato IDV

Nello di Nardo Senatore IDV

Giommaria Uggias Europarlamentare IDV

Modera: Danilo Sinibaldi – Giornalista



14:30-15:00 TWEET & GO

I servizi dell’economia verde

Paolo Brutti-Responsabile Nazionale IDV Dipartimento Ambiente, Territorio e Infrastrutture

Dringa Milito Pigliara- ResponsabileIDV Sezione Dipartimentale Politica dei trasporti

Vanni Puccioni- Responsabile IDV Sezione Dipartimentale Ambiente, natura e difesa del territorio

Bernardino Albertazzi-Responsabile IDV Sezione Dipartimentale Applicazione della normativa

Modera: David Sansonetti – Mediattivista

Lettura a cura di Simona Caparrini – attrice



15:00-17:00 Palco D’Avalos

L’EUROPA DAI PASSI PERDUTI

Modera: Mariolina Sattanino-Corrispondente RAI da Bruxelles

Intervengono: Maddalena Pezzotti-Esperta in Diritti Umani e Cooperazione per lo Sviluppo, Funzionaria Internazionale ONU/IADB

Enrico Pieri-Presidente associazione martiri di Sant’Anna di Stazzema, superstite dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, premio Cittadino Europeo 2011

Niccolò Rinaldi-Capo delegazione IDV al Parlamento europeo

Felice Belisario- Capogruppo IDV Senato della Repubblica

Sergio Cofferati – Europarlamentare PD

Lettura a cura di Simona Caparrini – attrice



17:00-19:00 Palco D’Avalos

A 20 ANNI DALLE STRAGI, RIMANGONO I MISTERI, DIMINUISCE LA DIFESA DELLO STATO

Modera: Claudia Fusani-Giornalista de “l’Unita”

Intervengono: Antonio Ingroia-Magistrato

Bruno Tinti-ex Magistrato e Giornalista

Fabio Granata-Deputato FLI

Saverio Lodato-Giornalista e Saggista

Luigi Li Gotti- Senatore IDV



19:30-20:30 TWEET & GO

Conoscenza: precari zero

Francesco Vitucci-Segratario Nazionale ADI, Associazione dottorandi italiana

Rocco Di Filippo-Segretario UniOn, Associazione studentesca

Claudia Pratelli-Coor. Politiche Giovanili CGIL

Pierfelice Zazzera-Deputato IDV

Modera: Rosario Coco-Responsabile Università Giovani IDV



20:30-20:45 TWEET & GO

Storify Vasto La giornata raccontata sul web

Giovanna Spano – Assessore Ambiente Comune di Olbia

Francesco Benetti – Mediattivista



21:00 SPETTACOLO PALAZZO D’AVALOS:

MARCO TRAVAGLIO E ISABELLA FERRARI IN “ANESTESIA TOTALE”



DOMENICA 23 SETTEMBRE

09:00-09:30 TWEET & GO

Il riuso sociale dei beni confiscati alla mafia

Luigi Li Gotti- Responsabile Nazionale IDV Dipartimento Giustizia e Sicurezza

Tiziana Silvestri-Responsabile IDV Sezione Dipartimentale Lavoro-Legalità

Modera: Andrea Colombo – Giornalista



09:30-09:45 TWEET & GO

10 leggi per le donne, posson bastare?

Giuliana Carlino – Senatrice IdV

Mariella Ottieri – Giornalista



09:45-10.00 Palco D’Avalos

INTERVENTO GUY VERHOFSTADT-EUROPARLAMENTARE E PRESIDENTE GRUPPO ALDE



10.00-12.00 Palco D’Avalos

DALLE CITTA’ IL CAMBIAMENTO DEMOCRATICO, NE PARLANO I SINDACI

Modera: Corrado Formigli Giornalista “Piazzapulita”

Intervengono: Flavio Tosi-Sindaco Verona

Giuliano Pisapia-Sindaco Milano

Leoluca Orlando-Sindaco di Palermo

Michele Emiliano-Sindaco di Bari

Luigi de Magistris-Sindaco di Napoli

Marco Doria-Sindaco Genova



12:00-13:30 Palco D’Avalos

CHIUSURA DEL PRESIDENTE ANTONIO DI PIETRO



13:45-14:15 TWEET & GO

Storify L’incontro di Vasto raccontato sul web

Moderano: Francesco Benetti – Mediattivista e Gianfranco Mascia – Giornalista e blogger