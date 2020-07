Cooperativa Ortofrutticola, apre la nuova cantina a San Salvo

La Cooperativa Euro-Ortofrutticola del Trigno segna un'altra tappa importante nel suo percorso di sviluppo sul territorio. Infatti, sabato 22 settembre verrà inaugurata la Nuova Cantina di Vinificazione. La nuova Cantina, che si trova nella adiacenze dell'attuale sede nella zona industriale di San Salco, occupa una superficie di 6.000 mq. circa, con una capienza di oltre 100.000 ettolitri distribuiti in numerosi vasi vinari e si avvale delle migliori tecnologie.

"Un evento importante e nello stesso tempo un traguardo eccezionale - afferma il presidente della cooperativa Nicolino Torricella - sia per gli imprenditori agricoli sia per questa parte di territorio a vocazione agricola. Oggi più che mai è indispensabile puntare e investire in un'agricoltura di qualità e che sappia rispondere alle attuali logiche di mercato. La nostra Cooperativa sta conquistando sempre di più i mercati europei con nostri prodotti e abbiamo la possibilità di conquistare altre fette di mercato con il nostro ottimo vino. Pertanto questa grande e nuova struttura sarà uno strumento per rispondere sia alle esigenze di mercato e sia, soprattutto, alle aspettative dei nostri soci. Nel panorama del settore vitivinicolo il nostro valore aggiunto deve essere il saper coniugare la tradizione e il radicamento territoriale verso le nuove tendenze del vino sia dal lato del consumo che della competizione settoriale. Pertanto - conclude il presidente Torricella - la Cantina oggi è una risposta concreta a tutto il comporto agricolo di San Salvo e del comprensorio regionale".