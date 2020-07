E' vastese il campione della Polini Italian Cup 2012, classe Amatori 70. Quella per le moto è una passione di famiglia, visto che papà Nicola (meglio conosciuto come Nico Racing) è uno dei meccanici più noti in città. Cesare, invece, con gli scooter ci corre invece che aggiustarli. E la stoffa si vede, visto che, dopo una stagione combattuta, ha conquistato la vittoria nel trofeo monomarca.

L'ultima gara, sul circuito di Castelletto, ha riservato qualche brivido di troppo al giovane pilota vastese. Dopo aver conqusitato il primo posto nelle qualifiche, nelle due manche di gara la tensione si è fatta sentire, tanto da impedire a Cesare di sfoderare tutta la sua classe in pista. Il vantaggio conquistato nelle precedenti tappe del campionato è stato però sufficiente per respingere l'assalto degli avversari, in particolare di Emiliano Stevanoni, che lo insidiava a pochi punti.

Grande gioia quando è stata sventolata la bandiera a scacchi che ha sancito la vittoria del campionato per Cesare Del Bonifro, sempre accompagnato dal papà Nicola, dal fratellino Lorenzo e dal consulente Stefano Stivaletta. Ora si punta ad un bis, magari nella categoria Pro del Campionato Polini. Le qualità non mancano di certo a Cesare, che saprà prepararsi al meglio per questa nuova sfida.