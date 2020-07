Ricco il calendario dei musei civici di Palazzo d’Avalos che punta ad analizzare il legame tra il palazzo, la sua storia, le sue collezioni e la città. La formula prevede un incontro a palazzo per poi passare ad un approfondimento tematico sull’archeologia, la storia dell’arte, la storia della città, la presenza dei d’Avalos e delle altre famiglie nel tessuto urbanistico, nei palazzi e nelle chiese del centro storico. Il primo appuntamento è in porgramma sabato 22 e domenica 23 settembre alle 17 con Chiese, palazzi, strade, piazze, porte... Un itinerario alla scoperta del centro storico e dei suoi tesori, delle chiese ricche di opere d’arte, della storia dei palazzi delle illustri famiglie vastesi o al seguito della corte d’Avalos, di vicoli e piazzette, scorci inediti e suggestivi affacciati sul mare.



Domenica 30 settembre alle ore 10.30 ci sarà Dai Frentani a Histonium, la storia della città antica dai primi insediamenti alla città romana attraverso le collezioni del Museo Archeologico e le testimonianze sparse nel tessuto urbanistico moderno, dai resti dell’anfiteatro alle cisterne, al parco archeologico lungo la via Adriatica.



Domenica 7 ottobre alle ore 10.30 Dai Caldora ai d’Avalos, i signori del Vasto che propone, attraverso la visita del giardino e del piano nobile di Palazzo d’Avalos, una lettura delle diverse fasi costruttive della storica dimora. La visita si sposterà poi in città toccando il Castello Caldoresco, la chiesa dell’Addolorata per finire alla chiesa di S. Maria Maggiore con la Cappella della Sacra Spina e le Tombe d’Avalos.



A seguire le repliche degli appuntamenti.



Domenica 14 ottobre alle 10.30 Chiese, palazzi, strade, piazze, porte…



Domenica 21 ottobre alle 10.30 Dai Frentani a Histonium



Domenica 28 ottobre alle 10.30 Dai Caldora ai d’Avalos, i signori del Vasto



Per tutti gli itinerari appuntamento presso la biglietteria di Palazzo d’Avalos, piazza Lucio Valerio Pudente 5



Quota di partecipazione: per l’itinerario Chiese, palazzi, strade, piazze, porte… 5,00 euro;

per gli itinerari Dai Frentani a Histonium e Dai Caldora ai d’Avalos 6,00 euro comprensiva del biglietto d’ingresso ad alcune sezioni dei Musei Civici



Per informazioni e prenotazioni: gestione Palazzo d’Avalos tel. 0873/367773 e 334/3407240.