Sei punti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale di Vasto, che si riunirà in seconda convocazione martedì alle ore 9. Tra gli argomenti che i consiglieri dovranno affrontare spicca l'approvazione del progetto di quello che è l'ultimo lotto della circonvallazione. Un progetto atteso da anni che collegherà via del Porto al tracciato che attualmente termina all'incrocio con corso Mazzini (con tanto di rotatoria sempre al centro delle polemiche). Nel corso degli anni, anche a causa del gran numero di edifici costruiti in queste zone, il progetto è stato sempre rinviato. Ora, spetterà ai consiglieri comunali pronunciarsi per poter avviare la realizzazione di quella che sarebbe una strada molto importante per collegare zone caratterizzate da forte espansione.

Questi i punti del Consiglio Comunale.

1. Approvazione verbali sedute precedenti ( 24.08.2012 - 03.09.2012)

2. Interrogazione presentata il 6 settembre u.s. dai cons. Etelwardo Sigismondi e Manuele Marcovecchio

3. Approvazione progetto tratto di strada di collegamento Via Del Porto e Comprensorio K2 in variante al P.R.G. ( ex art. 19 D.P.R. 327/2001)

4. Ratifica delibera di G.M. n. 259 del 5.9.2012: " Variazione al bilancio di previsione anno 2012 - Centro Europeo di Studi Rossettiani"

5. Comunicazione prelievo dal fondo di riserva.

6. Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione stato di attuazione dei programmi - D. Lgs. N.267/2000 - art. 193 - Esercizio finanziario 2012