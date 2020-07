Taglio dei posti letto, Lapenna:

"Il Direttore Generale della Asl Francesco Zavattaro rispetti il Comitato dei Sindaci eletto dai Sindaci della sua Asl e la smetta di fare politica a danno delle realtà di Lanciano e Vasto". Il Sindaco Luciano Lapenna, nella veste di Presidente del Comitato eletto dai Sindaci, replica così al manager della Asl.

"Siamo consapevoli del programma operativo 2010 - ha aggiunto Luciano Lapenna - e del decreto Baraldi che abbiamo sempre contestato così come oggi contestiamo l'attuazione di quel piano, già impugnato avanti all'autorità amministrativa che, come tutti sanno, ha ritenuto validi i motivi dei ricorrenti.

Abbiamo contestato e continuiamo a contestare il fatto che si è operato con pesanti tagli ai servizi erogati nel territorio vastese e frentano, con la chiusura di due ospedali, senza però ridare ai territori i servizi dovuti dal Piano stesso.



Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. I posti letto di Vasto e di Lanciano ( oltre 220 mila assistiti) sono al due per mille a dispetto di altre aree della Asl dove si supera il cinque per mille.



Al Sindaco di Chieti Umberto Di Primio - ha concluso Lapenna - rispondiamo che il riequilibrio nei servizi sanitari a favore dei territori non è avvenuto. Così come ricordiamo che la nostra Asl, a dispetto di altre Asl della stessa Regione, è stata pesante nei tagli senza le dovute compensazioni sul territorio.

Zavattaro si occupi del suo lavoro e lasci ai Sindaci le considerazioni e le critiche sul suo operato".