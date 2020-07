Era un Gran Premio dove trovare la concentrazione era molto difficile. L'annuncio arrivato durante la scorsa settimana dell'ingaggio da parte della Ducati di Andrea Iannone per la stagione 2013 ha certamente portato la mente già al futuro. Ma il pilota vastese è stato molto bravo nel cercare di portare a casa il miglior risultato possibile nel Gran Premio di San Marino, sul circuito di Misano.

Erano tanti i tifosi vastesi giunti sul tracciato romagnolo per sostenere il proprio beniamino, con tanto di coreografia realizzata ad hoc. E Iannone non li ha delusi, conquistando un buon terzo posto dopo una gara svoltasi in due manche. Infatti, dopo la partenza, la pista è stata sporcata d'olio dalla moto di Rea, cosa che ha costretto i commissari a dare lo stop dopo appena tre giri e far ripartire la corsa. Al secondo via Iannone è riuscito a scappare in testa, inseguito dagli spagnoli Marquez ed Espargaro.

Al decimo giri i due iberici, in lotta per il titolo mondiale, sono riusciti a superarlo, andando poi a caccia dei primi due posti del podio. Iannone ha così corso per la conquista della terza posizione, la stessa che occupa nella classifica iridata.

"Questa è stata una gara molto difficile- ha detto Iannone a fine gara-. Ho cercato di spingere fin dall'inizio, perché dopo la prima partenza ci siamo resi conto di non aver fatto la scelta migliore per quanto riguarda il cambio ed era dura stare con Espargaró e Marquez. Nella seconda gara ho cercato di prendere un po' di margine, ma non è stato semplice. Marc e Pol mi hanno raggiunto e ho perso il vantaggio che avevamo. Siamo sul podio ed è sempre un risultato positivo, ora vedremo come andrà Aragón e speriamo in un buon weekend".

Prossimo appuntamento, quindi, in terra spagnola, ma sempre con un occhio rivolto a Borgo Panigale, per la stagione che verrà.